Das sagte Narasimhan in einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters im Rahmen der Veranstaltung Total Health. "Wir haben ein eigenes Forschungsprogramm zur Entwicklung eines sogenannten oralen Pan-Coronavirus-Wirkstoffs, der unserer Meinung nach nicht nur gegen Covid-19, sondern möglicherweise auch gegen andere Coronaviren eingesetzt werden könnte."

Novartis hopes to still play a role in the development of COVID-19 treatments with research ongoing for a pill that could work broadly against coronaviruses, not just the one that causes COVID-19, chief executive Vas Narasimhan told Reuters. https://t.co/RU0TiUbeqL

