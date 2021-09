So hätten neue Daten aus der Phase-III-Studie IMpower010 gezeigt, dass die Roche-Therapie bei den Patienten dazu beigetragen habe, das Risiko zu senken, dass der Krebs zurückkommt oder dass sie sterben, wie Roche am Montag mitteilte.

Die Daten seien zudem in der Fachpublikation "The Lancet" veröffentlicht worden. In der Studie wurden Patienten behandelt, die an einer bestimmten Form von Lungenkrebs (NSCLC) im Stadium II-IIIA leiden und deren Tumore eine hohe PD-L1-Expression aufweisen. Dabei wurden die Patienten im Anschluss an eine Operation und Chemotherapie mit der Roche-Therapie behandelt.

Auf der Grundlage der IMpower010-Daten hat die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) vor kurzem Tecentriq als Behandlung für bestimmte Patienten mit NSCLC im Frühstadium eine vorrangige Prüfung gewährt und prüft den Antrag im Rahmen des Pilotprogramms "Real-Time Oncology Review". Es wird erwartet, dass die FDA bis zum 1. Dezember 2021 eine Entscheidung über die Zulassung trifft.

(AWP)