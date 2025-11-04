Anders gesagt: Schon ein Teilabzug der Pharmabranche würde die gesamtwirtschaftliche Wertschöpfung senken und sich in der Folge auf die Staatseinnahmen auswirken. Die Ökonomen spielen den Extremfall einer vollständigen Abwanderung durch: 50'000 Vollzeitbeschäftigte würden dann, so die Annahme, nur noch je 182'000 Franken Wert (total: 9,1 Milliarden Franken) hervorbringen, weil sie in anderen Sektoren arbeiten - und nicht mehr in der Pharmaindustrie, wo sie heute fünfmal mehr leisten (total: 50,2 Milliarden Franken). Dies freilich nicht nur von selbst aus, sondern gerade auch weil Pharmaunternehmen Anlagen, Forschung und Technologie umfangreich einsetzen.