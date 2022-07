Verwaltungsratspräsident Christoph Franz steht an der Generalversammlung im März 2023 für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, teilte Roche am Donnerstagmorgen mit.

Neuer operativer Chef soll per 15. März 2023 dann der bisherige Leiter der Division Diagnostika, Thomas Schinecker, werden, schreibt Roche am Donnerstag in einer Mitteilung

(AWP)