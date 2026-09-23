«Das Wachstum wurde vor allem durch einen ausserordentlichen Anstieg der Produktion der pharmazeutischen Industrie im Ausland in der ersten Jahreshälfte angetrieben», hiess es in der Mitteilung. Als Treiber ‌gilt der Pharmakonzern Novo Nordisk, dessen Abnehmmittel Wegovy vor allem in den USA stark gefragt ist.