Novartis teilte mit, man sei weiterhin bestrebt, Lösungen zu finden, die die Kosten für Amerikaner senken. Der Konzern kündigte am Montag zudem an, ab November in den USA eine Plattform für den Direktverkauf an Patienten an den Start zu bringen. Ausgewählte Ausführungen des entzündungshemmenden Medikaments Cosentyx sollen dort für Barzahler mit einem Rabatt von 55 Prozent auf den Listenpreis verkauft werden. Roche erklärte, das Unternehmen und seine US-Tochter Genentech wollten weiterhin mit der Trump-Regierung zusammenarbeiten, um Medikamente erschwinglicher zu machen.