Mit 30 Millionen Franken in 2024 hat AstraZeneca seine Gelder an Akteure der Gesundheitsbranche gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Novartis liegt mit 28,5 Millionen Franken nun auf dem zweiten Rang. Total erhielten im vergangenen Jahr 3650 Ärztinnen und Ärzte Geld der Pharmaindustrie.