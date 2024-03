Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk will sich nach dem weltweiten Erfolg seiner Abnehmspritze Wegovy stärker der Behandlung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen widmen. Vorstandschef Lars Fruergaard Jorgensen stellte diese Strategie am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens in Kopenhagen vor.