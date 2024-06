An der Börse in London verloren die GSK-Papiere am Vormittag mehr als neun Prozent. Die Aktien von Sanofi büssten in Paris zuletzt lediglich gut ein Prozent ein. Branchenexperte James Gordon von der US-Bank JPMorgan hält es nach der Gerichtsentscheidung für möglich, dass die Klagen vor allem GSK deutlich teurer zu stehen kommen könnten als bisher gedacht.