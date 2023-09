Normalerweise werden Patienten für eine Studie zufällig in Gruppen aufgeteilt, von denen eine das Medikament bekommt, die andere das Placebo. Die Probanden wissen aber nicht, zu welcher Gruppe sie gehören. Patienten, die an Studien teilnehmen, fühlen sich in der Regel besser, weil sie glauben, dass sie eine wirksame Behandlung erhalten und auch mehr medizinische Aufmerksamkeit bekommen. Beim Vergleich mit einer externen Kontrollgruppe könne der Erfolg eines Medikaments also überbewertet werden.