Wolf von Rotberg, Analyst Bank J. Safra Sarasin:

«Präsident Trump kündigte gestern Abend auf Truth Social die Einführung eines 100%igen Einfuhrzolls auf Marken- und Patentmedikamente an, der ab 1. Oktober gelten soll. Ausgenommen sind Arzneimittel von Unternehmen, die Produktionsstätten in den USA errichten. Unklar ist, ob nur das jeweilige Produkt oder das gesamte Unternehmen von der Ausnahme profitieren wird. Ebenso unklar ist, ob die Maßnahme im Rahmen von Artikel 232 umgesetzt wird. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Zölle auch dann bestehen bleiben würden, wenn der Oberste Gerichtshof die Länderzölle für unzulässig erklären sollte. Bemerkenswert ist, dass Preisreduzierungen nicht als Ziel genannt werden. Folglich könnten die Preise für patentierte Arzneimittel steigen. Sollte dies eintreten, könnte die Zollausschreibung politisch kontraproduktiv wirken. Angesichts der fehlenden Details, der Möglichkeit, dass nur wenige Medikamente tatsächlich betroffen sein könnten, und des Risikos, dass allgemeine Preissteigerungen politisch negative Folgen hätten, raten wir davon ab, die Investitionen in die Pharmaindustrie aufgrund dieser Ankündigung zu reduzieren.»