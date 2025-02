Die Barclays-Analystin impliziert mit ihrem Preisziel ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag. Sie geht davon aus, dass das Unternehmen auch dank neuen Vacaville-Verträgen das Wachstum weiter beschleunigen werde und die Profitabilität an diesem Standort steigt. Die Erhöhung des Kursziels erfolge in erster Linie durch die Erweiterung des Schätzungshorizonts, so die Expertin weiter. Auf kurze Sicht fehlten jedoch die Katalysatoren.