Der Verwaltungsrat von Julius Bär habe Philipp Rickenbacher per 1. September 2019 als Teil der Langzeit-Nachfolgeplanung zum neuen CEO ernannt, wurde am Montagmorgen mitgeteilt. Der jetzige CEO Bernhard Hodler werde per 31. August 2019 zurücktreten.

Das Kontrollgremium hat Insidern zufolge bereits vor einiger Zeit mit der Suche nach einem Nachfolger für Hodler begonnen. Dieser steht nach dem überraschenden Abgang des früheren Bär-Chefs Boris Collardi seit November 2017 an der Spitze der Bank und galt als Übergangskandidat. Er war damit beschäftigt, Rechtsfälle aus den vergangenen Jahren abzuarbeiten.

Mit Rickenbacher wählte der Verwaltungsrat einen interenen Kandidaten. Der 48-jährige ist derzeit Head of Intermediaries & Global Custody von Julius Bär. Er hat nach seiner Karriere bei McKinsey seit 15 Jahren für Bär gearbeitet und war zuletzt auch in Rollen im Vorstand tätig.

Die Wahl fällt eher überraschend aus, denn Rickenbacher ist ausserhalb der Bank relativ wenig bekannt. In den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte gegeben, dass Iqbal Khan neuer Chef der Bank werden könnte. Khan hat vor wenigen Tagen einen Top-Posten im Private Banking der Credit Suisse verlassen.

(cash/Reuters)