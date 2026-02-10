Philips will endgültig einen Schlussstrich unter seinen milliardenteuren Rückruf von fehlerhaften Beatmungsgeräten setzen. Bis 2028 soll der vergleichbare Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen, teilte der niederländische Konkurrent von Siemens Healthineers am Dienstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages in Amsterdam mit. Ausgeklammert sind dabei Währungs- und Portfolioeffekte. Die bereinigte Marge auf das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte (Ebita) soll dann im mittleren Zehn-Prozent-Bereich liegen. Philips will die Produktivität steigern und so 1,5 Milliarden Euro sparen.