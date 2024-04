Die seit Jahren gebeutelte Aktie reagierte in Amsterdam am Montag mit einem Kurssprung um mehr als 40 Prozent. Damit waren die Papiere des Medizintechnik-Unternehmens mit einem Schlag wieder so viel wert, wie zuletzt vor zwei Jahren. Zuletzt kosteten sie fast 28 Euro. Im laufenden Jahr hat das Papier damit gut ein Drittel an Wert gewonnen. Die Dreijahresbilanz ist mit einem Minus von gut 40 Prozent aber weiterhin negativ.