Zwischen April und Juni habe Philips 195 Millionen Euro an Einsparungen erzielt und 538 Millionen an Versicherungseinnahmen im Zusammenhang mit Haftungsansprüchen für Beatmungsgeräte erhalten. Der Konzern hatte im Frühjahr den Streit mit der US-Arzneimittelbehörde FDA um den Rückruf von schadhaften Beatmungsgeräten mit einem Vergleich von 1,1 Milliarden Dollar beigelegt. Die Philips-Aktie sprang nach den Zahlen an der Börse Amsterdam um mehr als acht Prozent.