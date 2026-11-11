cash.ch: Herr Brenner, die Zinsen steigen und setzen dem Goldpreis zu. Müssen wir uns auf weiter sinkende Notierungen des Edelmetalls einstellen?

Christian Brenner: Der Erzfeind des Goldes ist ein hoher Zins. De facto aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in naher Zukunft höhere Zinsen geben wird, schon eingepreist. Denn schon Anfang Jahr wurden drei Zinssenkungen angekündigt, die ausgeblieben sind. Das hat den Goldpreis bereits stark belastet. Von nun an wird es entscheidend sein, wie umfangreich die Zinserhöhungen sind. Fallen sie moderat aus, dürfte der Goldpreis profitieren. Fallen sie höher als erwartet aus, sind weitere Dämpfer möglich. Zugleich hat sich gezeigt, dass die Unterstützung bei 4000 Dollar je Feinunze Gold ausgesprochen stark ist. Zentralbanken nutzen die Momente, da Gold an der 4000-Dollar-Schwelle steht, um nachzukaufen, und geben dem Edelmetall so jeweils neuen Auftrieb.