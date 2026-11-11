cash.ch: Herr Brenner, die Zinsen steigen und setzen dem Goldpreis zu. Müssen wir uns auf weiter sinkende Notierungen des Edelmetalls einstellen?
Christian Brenner: Der Erzfeind des Goldes ist ein hoher Zins. De facto aber ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in naher Zukunft höhere Zinsen geben wird, schon eingepreist. Denn schon Anfang Jahr wurden drei Zinssenkungen angekündigt, die ausgeblieben sind. Das hat den Goldpreis bereits stark belastet. Von nun an wird es entscheidend sein, wie umfangreich die Zinserhöhungen sind. Fallen sie moderat aus, dürfte der Goldpreis profitieren. Fallen sie höher als erwartet aus, sind weitere Dämpfer möglich. Zugleich hat sich gezeigt, dass die Unterstützung bei 4000 Dollar je Feinunze Gold ausgesprochen stark ist. Zentralbanken nutzen die Momente, da Gold an der 4000-Dollar-Schwelle steht, um nachzukaufen, und geben dem Edelmetall so jeweils neuen Auftrieb.
Der Goldpreis ist in den vergangenen Monaten gefallen - trotz erhöhter Inflation und angespannter weltpolitischer Lage, welche doch eigentlich für Gold sprechen. Wie erklären Sie sich das?
In der Tat erscheint die Kombination aus fallendem Goldpreis, Inflation und Krieg paradox, da Gold als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt. Dabei muss man allerdings sehen, woher wir kommen. 2025 hat Gold 53-mal - praktisch einmal pro Woche - ein neues Allzeithoch erreicht und ist insgesamt um 65 Prozent gestiegen. Der historische Rekordstand wurde dann im Januar bei 5600 Dollar markiert. Angesichts dieser Rally kann die anschliessende Korrektur kaum überraschen.
War Gold also schlicht überkauft?
Ende Januar bei 5600 Dollar vermutlich ja. Deshalb gab es zunächst Gewinnmitnahmen, bevor der Krieg im Iran verschiedene Vermögenswerte wie Aktien, aber auch Gold, unter Druck setzte. Gold wurde verkauft, weil es liquide ist und sich deshalb zur kurzfristigen Mittelbeschaffung eignete. Auch war der Dollar in dieser Phase stark, was dem in Dollar gehandelten Gold weiter zusetzte. Zudem gab es anstelle der angekündigten Zinssenkungen überraschenderweise Zinserhöhungen. Die Melange aus allem hat den Goldpreis auf das aktuelle Niveau gedrückt.
Inwiefern hat sich der Charakter des Goldmarktes in den letzten zwei bis drei Jahren verändert?
Ein Trend ist eindeutig neu, die Dedollarisierung. Zentralbanken folgen dem Motto «Raus aus dem Dollar, rein ins Gold» und stellen darum eine sehr hohe Goldnachfrage. Vor 2022 haben die Zentralbanken weltweit 7 Prozent der Goldnachfrage gestellt. Mittlerweile sind es fast 20 Prozent. Die Zentralbanken sind ein regelrechter Nachfragegarant auf dem Goldmarkt geworden. Das wird sich auf absehbare Zeit auch kaum mehr ändern. Das Vertrauen in die USA ist zu sehr angeschlagen.
Welche Rolle spielt hierbei die Staatsverschuldung in den USA, aber beispielsweise auch in Frankreich?
Die Staatsverschuldung spielt eine ganz grosse Rolle. Weil sie hoch ist, können sich die betreffenden Staaten keine hohen Zinsen leisten. US-Leitzinsen von 20 Prozent, die es in der Vergangenheit gab, sind heute undenkbar. Andernfalls würde der Staatshaushalt vollends aus dem Ruder laufen. Die Mässigung bei den Zinsen ist dann auch gut fürs Gold.
Welche Bedeutung hat China auf dem Goldmarkt?
Eine extrem grosse, nicht nur weil die chinesische Zentralbank Gold kauft. Man spricht auch davon, dass allein Chinas Privathaushalte 30’000 Tonnen Gold halten. Die Menge ist enorm und vergleicht sich mit den rund 224’200 Tonnen Gold, die weltweit überhaupt gefördert wurden. Hintergrund ist, dass in China eine zusehends zahlungskräftige Mittelschicht heranwächst. Zudem wird der Renminbi nicht als sichere Währung wahrgenommen. Das Übrige tut die Krise des chinesischen Immobilienmarktes. Anstelle von Häusern kaufen die Chinesen immer häufiger Gold.
Welche Formen der Edelmetallanlagen sind bei Ihnen am gefragtesten?
Das Goldvreneli zählt nach wie vor zu den beliebtesten Anlagemünzen, und zwar nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich und Deutschland. Es hat Geschichte und einen hohen Nominalwert von 20 Franken; die Aufschläge für Stempel- und Prägekosten sind trotz des geringen Münzengewichts tief. Kurzum: Beim Goldvreneli ist das Preis-Leistungs-Verhältnis top.
Was fragen Ihre Kunden ausserdem oft nach?
Begehrte Goldanlagemünzen sind Wiener Philharmoniker, Maple Leaf und Krügerrand - das sind die Top drei neben dem Goldvreneli. Im Frühjahr wurde auch viel in Silber investiert. Wir machten 15 bis 20 Prozent des Umsatzes mit Silbermünzen und -barren. Inzwischen sind die Anleger wieder vorsichtiger geworden, weil auch der Silberpreis nachgegeben hat. Eingefleischte Fans nutzen den Augenblick, um nachzukaufen.
Welche Unterschiede sehen Sie zwischen privaten und institutionellen Anlegern?
Die Unterschiede liegen naturgemäss in der Grösse der nachgefragten Produkte. Privatanleger greifen bei Silber eher zu Ein-Unzen-Stücken oder Ein-Kilo-Barren, während institutionelle Investoren 1000-Unzen-Barren kaufen. Die Institutionellen setzen mittlerweile auch vermehrt auf Silber, weil sie es als kritischen Rohstoff einstufen. Tatsächlich hat Silber verschiedene industrielle Anwendungen. Es wird etwa für Windanlagen und Solarpanels gebraucht. Das hält die Nachfrage bei einer begrenzten Menge hoch, wodurch der Silberpreis langfristig gut unterstützt wird.
Erstaunt Sie die Nachfrage von Privaten nach physischen Metallen in einer stark digitalisierten Welt?
Ehrlich gesagt, nein. Ein hartes Anlagegut wie ein Gold- oder Silberbarren hat klare Vorteile. Man kann solche physischen Werte nicht per Mausklick verschwinden lassen oder «hacken». So gesehen halte ich eine analoge Renaissance für möglich - denn jeder Trend hat einen Gegentrend, auch die Digitalisierung.
Rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung investiert aufgrund von Stabilität und Werterhalt in Edelmetall. Wie sicher sind Edelmetallanlagen tatsächlich, wenn man bedenkt, wie stark die Schwankungen des Gold- und Silberpreises sind?
Kurzfristig betrachtet sind die Schwankungen hoch. Langfristig gesehen sind sie es allerdings nicht: Über die vergangenen 25 Jahren hat Gold eine durchschnittliche jährliche Wertsteigerung von 6 bis 7 Prozent in Franken und von 9 Prozent in Dollar erfahren. Daher bietet Gold nach wie vor Sicherheit, ja sogar eine kontinuierliche Wertsteigerung. Man darf nur nicht die Nerven verlieren, wenn es kurzfristige Schwankungen gibt.
In der Schweiz ist die Inflationsrate tief, die politische Stabilität hoch. Warum setzen die Leute dennoch auf als sicher wahrgenommene Edelmetalle und nicht stärker auf Aktien oder Kryptowährungen?
Gold ist - im Unterschied zu anderen Vermögenswerten - leicht zu verstehen. Es hat sich über Jahrtausende bewährt. Was man oft übersieht: Gold hat kein Gegenparteirisiko. Bei Aktien kann das Unternehmen pleitegehen. Bei Anleihen können Staaten bankrottgehen. Gold und Silber sind Besitz - ohne Gegenpartei, die ausfallen und den Wert zunichtemachen kann.
In Ihrer aktuellen Studie kam auch heraus, dass ein grösserer Teil der Leute nicht weiss, wie man in Gold investiert. Wie kann das sein?
Womöglich wollen sich die Menschen nicht zu sehr mit dem Thema Sparen und Investieren auseinandersetzen. Ein Grund ist vermutlich auch, dass erwartet wird, dass man ab einem gewissen Alter weiss, wie es geht. Wer dann nachfragt, blamiert sich. Das will man natürlich vermeiden.
Gemäss der Studie bevorzugen die Schweizerinnen und Schweizer die Säule 3a, wenn sie eine grössere Summe anlegen können. Inwiefern aber können Edelmetallanlagen zur Altersvorsorge beitragen?
Ich vergleiche das mit der Ernährung. Man sollte sich möglichst ausgewogen ernähren. Sprich: Bei Anlagen: Ein diversifiziertes Portfolio, das Gold neben einer Säule-3a-Lösung enthält, macht zur Altersvorsorge absolut Sinn. Hingegen rate ich davon ab, alles Geld in eine einzige Anlageform zu investieren.
Christian Brenner ist Geschäftsführer von Philoro Schweiz, einem inhabergeführten Familienunternehmen der Philoro Holding aus Wien. Zuvor hatte er zwischen 2011 und 2019 als Geschäftsführer der Philoro Edelmetalle GmbH in Deutschland fungiert. Brenner studierte Publizistik und Kommunikationswissenschaften und ist Gastdozent an der Universität St. Gallen (HSG).
Am Mittwoch stellten er und HSG-Professor Sven Reinecke die Edelmetallstudie 2026 vor. Es handelt sich um eine repräsentative Befragung von Schweizerinnen und Schweizern zu ihrer Einstellung gegenüber Edelmetallen wie Gold und Silber, zu Anlagepräferenzen und finanziellen Erwartungen.