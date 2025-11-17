Über eine zweite Handelslinie wurden in dieser Zeit insgesamt knapp 40'000 Namenaktien oder 4,12 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, wie Phoenix Mecano am Montag mitteilte. Der Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien lag bei 450,77 Franken, wie der Spezialist für Gehäusetechnik und industrielle Komponenten am Montag mitteilte. Die Aktien sollen nach Zustimmung der Generalversammlung im kommenden Frühjahr vernichtet werden.
Insgesamt wurden damit Aktien im Wert von rund 17,8 Millionen Franken zurückgekauft. Das befristete Aktienrückkaufprogramm wurde zu Beginn auf maximal 29,6 Millionen Franken ausgelegt, es wurde also damit lediglich zu etwa 60 Prozent ausgenutzt.
Über ein früheres Programm, das im November 2023 beendet wurde, waren weitere 1073 Namenaktien zum Festpreis zurückgekauft worden. Über beide Programme zusammen wurden insgesamt 4,23 Prozent des aktuellen Aktienkapitals zurückgekauft.
(AWP)