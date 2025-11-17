Über eine zweite Handelslinie wurden in dieser Zeit insgesamt knapp 40'000 Namenaktien oder 4,12 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft, wie Phoenix Mecano am Montag mitteilte. Der Durchschnittskurs der zurückgekauften Aktien lag bei 450,77 Franken, wie der Spezialist für Gehäusetechnik und industrielle Komponenten am Montag mitteilte. Die Aktien sollen nach Zustimmung der Generalversammlung im kommenden Frühjahr vernichtet werden.