Genau dort hielten sich die Kunden aber zurück. Denn einige der für die Möbelindustrie relevanten Zollsätze hätten erhebliche Erhöhungen erfahren, was im zweiten Quartal die bereits herrschende Unsicherheit in den Märkten verstärkt habe, schreibt Phoenix Mecano. Die Möbelhersteller hätten deshalb Lagerbestände abgebaut, was zu einem Quasi-Stillstand in den globalen Lieferketten geführt habe. Daraus habe ein zweistelliger Rückgang beim Auftragseingang und Umsatz resultiert.