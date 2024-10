In der Sparte Industrial Components reduzierte sich unter anderem als Folge der Veräusserung des Geschäftsbereichs Rugged Computing in den ersten neun Monaten der Bruttoumsatz um 17,3 Prozent auf 144,0 Millionen. Der Auftragseingang lag 7,1 Prozent tiefer bei 155,8 Millionen. Der Bruttoumsatz in der Sparte Enclosure Systems (Gehäusetechnik) sank um 7,8 Prozent auf 165,5 Millionen, und der Auftragseingang lag 4,9 Prozent tiefer bei 162,9 Millionen.