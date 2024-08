Marktumfeld bleibt angespannt

Das Marktumfeld bleibe von Unsicherheiten belastet, heisst es weiter, so dass die Aussichten in wichtigen Märkten für eine kurzfristige Erholung gedämpft seien. Immerhin gebe es in einigen Wachstumsmärkten, in welchen die Gruppe tätig ist, erste Anzeichen einer Besserung. Dennoch seien zur Kostenreduktion die variablen Produktionskapazitäten angepasst worden.