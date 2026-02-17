Der Umsatz wurde nicht nur von den US-Zöllen gebremst, sondern auch vom starken Franken. Der Gewinn ging zwar deutlich zurück, aber nicht so stark, wie nach den Prognosen befürchtet worden war. Der Bruttoumsatz sank gemäss vorläufiger Zahlen im Vergleich zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 757,3 Millionen Euro, wie Phoenix Mecano am Dienstag mitteilte. Der Auftragseingang nahm um 4,3 Prozent auf 772,6 Millionen ab. Organisch und in Lokalwährungen ergab sich beim Umsatz indes lediglich ein Minus von 0,9 Prozent und beim Bestellungseingang ein solches von 2,2 Prozent.