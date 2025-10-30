Die Sparte stellt Antriebstechnologien für Gesundheits- und Komfortmöbel her, beispielsweise für Spitalbetten oder verstellbare Sessel. Der Bereich leidet besonders unter der Zurückhaltung der Kunden in den USA, zumal seit Anfang Oktober ein zusätzlicher US-Zollsatz von 30 Prozent auf Polstermöbel erhoben wird. Phoenix Mecano begegnet dem Problem mit einer Lokalisierung der Produktion in den USA durch Standardisierung von Komponenten oder durch alternative Produktionsstätten zu China in Vietnam und Ungarn.