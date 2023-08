Belebung bleibt aus

Wie Phoenix mitteilt, konnten die Lagerbestände in den globalen Lieferketten der Key Accounts der DOT Group erheblich reduziert werden und die Talsohle im Auftragseingang scheine durchschritten. "Hingegen blieb die erhoffte Belebung der Endmärkte noch aus." Während sich die Lage in den USA im zweiten Quartal etwas aufhellte, verzeichnete der Markt in Europa einen deutlichen Abschwung.