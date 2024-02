Der Nettoumsatz reduzierte sich gemäss vorläufigen Zahlen um 1,1 Prozent auf 775,5 Millionen Euro, wie der Komponenten- und Gehäusehersteller am Donnerstag mitteilte. Trotz des Verkaufs von Rugged Computing sei der Umsatz somit praktisch stabil gehalten worden, heisst es. Organisch und in Lokalwährung ergab sich gar ein Plus von 5,8 Prozent.