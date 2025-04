Im ersten Quartal hätten sich in wichtigen europäischen Märkten erste Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung gezeigt, diese seien in der Folge durch die abrupte Einführung neuer Handelszölle durch die USA aber gedämpft worden. Wegen des geringen Umsatzanteils in den USA sieht sich das Unternehmen von diesen Handelshemmnissen «direkt nur begrenzt» betroffen. Die indirekten Auswirkungen auf die Kunden, welche ihre Produkte in die USA verkaufen würden, seien indes kaum abschätzbar.