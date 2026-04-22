Sorgen bereitet etwa der Iran-Krieg. Im ersten Quartal habe sich die Erholung der Industriekonjunktur in Europa zwar fortgesetzt. Die Auswirkungen des Kriegs im Iran würden sich aber erst mit Verzögerung in den Geschäftszahlen niederschlagen, heisst es im Ausblick weiter. Direkt betroffen seien etwa die Standorte der Gruppe im Nahen Osten. Die zu erwartenden negativen makroökonomischen Folgen liessen sich derzeit schwer abschätzen, dürften aber die Ergebnisentwicklung im zweiten Quartal beeinträchtigen.