Wie angekündigt lanciert Phoenix Mecano im Anschluss an das Rückkaufangebot zum Festpreis ein neues Aktienrückkaufprogramm via eine zweite Handelslinie. Ab dem 15. November 2023 und längstens während zwei Jahren will das Unternehmen eigene Namenaktien im Wert von maximal 29,6 Millionen Franken zurückkaufen. Damit beauftragt wurde die Zürcher Kantonalbank.