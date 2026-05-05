Pictet Asset Management (Pictet AM) hat Malick Badjie per 1. Mai zum Global Co-Head of Sales und Geschäftsleitungsmitglied ernannt. Er teilt sich die Position mit Niall Quinn. Beide berichten laut Mitteilung vom Dienstag direkt an Raymond Sagayam, geschäftsführender Teilhaber und Co-CEO von Pictet AM.