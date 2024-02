In dem vergangenen Dezember abgeschlossenen Deal hatte Pictet eingeräumt, US-Steuerzahlern in den Jahren 2008 bis 2014 aktiv dabei geholfen habe, insgesamt mehr als 5,6 Milliarden Dollar in der Schweiz und anderswo vor den US-Steuerbehörden zu verstecken. Dadurch wurden laut DOJ gut 50 Millionen Dollar an Steuern hinterzogen.