Der 46-jährige Doppelbürger von Grossbritannien und Malaysia habe seine Karriere im Jahr 2010 im Pictet Asset Management als Verantwortlicher für das Total Return Fixed Income-Geschäft begonnen, teilte das Finanzinstitut am Mittwochabend in einem Communiqué mit. 2017 wurde er in die Geschäftsleitung von Pictet Asset Management berufen. Seit 2022 hat Sagayam die Verantwortung von Pictet Asset Management in London inne.