Eine «starke Kundendynamik und solide Investment-Performance» hätten sich positiv auf die Ergebnisse ausgewirkt, heisst es. Wegen des schwächeren US-Dollars sanken die verwalteten oder verwahrten Vermögen aber um 2 Prozent auf 711 Milliarden Franken per Mitte Jahr. Damit gehört das Institut laut eigenen Angaben weiterhin zu den führenden unabhängigen Vermögensverwaltern Europas.