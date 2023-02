Sie favorisieren hauptsächlich Aktien in Europa. Die Wirtschaft in Europa steht auf wackligen Beinen. Ist es überhaupt sinnvoll, auf den alten Kontinent zu setzen?

Ich wurde in der Vergangenheit schon dafür kritisiert, zu optimistisch für die Eurozone zu sein. Die aktuelle Lage bestärkt mich darin, denn in Europa ist es in den letzten Jahren definitiv besser geworden. So ist die öffentliche Verschuldung in den letzten drei Quartalen gesunken und ich betrachte die alarmierenden Stimmen zu Italien als übertrieben. Die Situation dort ist besser als befürchtet. Ebenso hat die Glaubwürdigkeit der EZB zugenommen und die Zentralbank verfügt über Instrumente, um ein Auseinanderbrechen der Eurozone zu vermeiden.