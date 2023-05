Die Sitzverlegung nach Frankfurt und die Umfirmierung in "Bank Pictet & Cie (Europe)" sind bereits seit dem 26. Mai rechtswirksam, teilte Pictet am Mittwoch mit. Die neue Europazentrale in Deutschland werde bis zum Jahresende rund 70 Mitarbeitende beschäftigen. Dabei würden "einzelne Schlüsselfunktionen" ebenfalls an den Main verlegt.