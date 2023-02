Die Genfer Vermögensverwaltungsgruppe erwirtschaftete einen um 1 Prozent tieferen bereinigten Konzerngewinn von 768 Millionen, wie sie am Dienstag mitteilte. Ausgeklammert ist dabei allerdings der ausserordentlichen Gewinn aus dem Verkauf (sale and lease back) des Firmenhauptsitzes in Genf im Jahr 2021 sowie weitere Sondereffekte. Das Betriebsergebnis verbesserte sich derweil um 1 Prozent auf 930 Millionen Franken.