Die Dynamik in den Motorrad-Kernmärkten in den USA und Europa habe sich deutlich verlangsamt, teilte das Unternehmen am Freitagabend mit. Aufgrund der jüngsten Zinsentscheide in den USA sei zudem von einem weiterhin hohen Zinsniveau auszugehen, was die Absatzerwartung für den amerikanischen Markt weiter belaste. In Europa seien die Absatzzahlen nach wie vor sehr volatil.