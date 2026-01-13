Die Umbenennung sowie die Verlegung des Firmensitzes von Wels nach Mattighofen seien mit heutigem Datum im Firmenbuch eingetragen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Beschlossen worden waren die Änderungen auf einer ausserordentlichen Hauptversammlung im November, nachdem Bajaj die Mehrheit an der Firma übernommen hatte.