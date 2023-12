Teile der Produktion nach China und Indien

Die 2017 gegründete Fahrradmarke R Raymon soll künftig in neuer, unabhängiger Konstellation vom Unternehmerpaar Susanne und Felix Puello weitergeführt werden. Das Closing soll bereits bis zum Jahresende erfolgen. Die Fahrradmarke FELT wiederum geht an ein Konsortium rund um Florian Burguet. Der Verkauf soll in der ersten Jahreshälfte 2024 abgeschlossen werden. Burguet werde Ende Dezember aus der Pierer-Geschäftsleitung ausscheiden.