Er begründete dies mit der enormen Publizität seines Falls. «Ich möchte mich selbst und mein Umfeld schützen», sagte Vincenz vor dem Zürcher Obergericht. Einzig zu seinem Wohnort machte der 70-Jährige kurz Angaben. Nachdem seine Villa in Niederteufen AR verkauft wurde, zog er ins Tessin, genauer nach Figino bei Lugano.