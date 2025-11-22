So wichtig sind die USA für Pilatus

Wie wichtig der US-Markt für Pilatus ist, zeigen die Zahlen: Rund 40 Prozent aller zivilen Pilatus-Flugzeuge gehen in die USA – fast die Hälfte des Gesamtumsatzes stammt von dort. Und die Kundschaft ist so vielfältig wie diskret: Wer genau die Flieger privat nutzt, bleibt oft ungewiss. Klar ist: Kleine Airlines wie Tradewind Aviation oder Planesense setzen im grossen Stil auf die Schweizer Maschinen. Allein Tradewind betreibt 38 PC-12. Zwischen August 2023 und Juli 2024 war die PC-12 gar das meistgenutzte Businessflugzeug in den USA. Dass Pilatus nun wieder zollfrei liefern darf, ist also ein regelrechter Wirtschaftscoup.