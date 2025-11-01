Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) will der Lufthansa im Tarifstreit über die Altersversorgung noch Zeit für ein verbessertes Angebot geben und deshalb zunächst nicht zum Streik aufrufen. Der Arbeitgeber werde nochmals mit Fristsetzung aufgefordert, ein verhandlungsfähiges Angebot in den seit Mai laufenden Gesprächen vorzulegen, hiess es in einem Tarif-Rundschreiben der VC an ihre Mitglieder, das Reuters am Samstag vorlag. «Wir werden dem Management hierfür ausreichend Zeit einräumen, so dass vorläufig auch nicht mit Arbeitskampfmassnahmen zu rechnen ist.» Eine Frist wird in dem Schreiben vom Freitag nicht genannt.