Richard Clarida, Andrew Balls und Daniel Ivascyn von Pimco erklärten im aktuellen jährlichen «Secular Outlook»-Bericht des Unternehmens, dass «der Ausfallzyklus sich wieder durchsetzt und wir deutlich höhere Verluste bei niedrigeren Kreditqualitäten wie Leveraged Loans und privater Direktkreditvergabe erwarten». Pimco, das Vermögenswerte in Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar verwaltet, sagte, der Aufbau der KI-Infrastruktur könne die Bandbreite wirtschaftlicher Ergebnisse in den kommenden fünf Jahren vergrössern, während schwächere und stärker verschuldete Kreditnehmer stärker unter Druck geraten.
Spreads von Investment-Grade-Anleihen – also der zusätzliche Ertrag, den Anleger im Vergleich zu US-Staatsanleihen für hochwertige Unternehmensanleihen verlangen – liegen weiterhin nahe ihren niedrigsten Niveaus seit fast drei Jahrzehnten. Auch die Nachfrage nach riskanteren Anleihen blieb trotz eines jüngsten globalen Ausverkaufs am Anleihemarkt stabil, da höhere Renditen Käufer anziehen.
Die Experten schreiben, dieses Umfeld stehe im Widerspruch zu einer «erhöhten strukturellen Unsicherheit und man interpretiert dies als Selbstzufriedenheit statt Stärke». Während sich die US-Wirtschaft als widerstandsfähig erweise, werde KI «Unternehmen der alten Wirtschaft stören, insbesondere stark verschuldete».
Das Unternehmen verwies zudem auf «zunehmende Fälle von Laufzeitverlängerungen und Payment-in-Kind-Strukturen, die es Kreditnehmern erlauben, Schulden mit neuen Schulden zu bedienen». Dies deute auf einen echten Ausfallzyklus hin, der sich derzeit entfaltet, und Anleger sollten nicht erwarten, dass frühere Muster schneller Erholung mit gleicher Verlässlichkeit zurückkehren.
Pimco sagte, ein Effekt des KI-Booms könne ein geringerer Lohndruck und höhere Produktivität sein – eine «starke disinflationäre Kraft». Gleichzeitig würden geopolitische Schocks und Umstrukturierungen von Lieferketten jedoch wahrscheinlich preistreibend wirken.
Mittelfristige Anleihen mit «angemessener Vergütung»
Vor diesem Hintergrund erklärten die Manager, dass Zentralbanken «alles tun werden, um Inflationserwartungen in den kommenden fünf Jahren verankert zu halten» und dass Staatsanleihen daher sowohl laufende Erträge als auch Potenzial für Kursgewinne in einem künftigen Abschwung bieten.
Sie empfehlen Investitionen in mittelfristige Anleihen mit Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren, da diese im Vergleich zu kurzfristigem Geldmarkt und langen Laufzeiten «angemessen vergütet» seien, während am langen Ende fiskalische Risiken und Unsicherheit über die Risikoprämie Vorsicht rechtfertigten.
Die Autoren wiesen ausserdem darauf hin, dass die «historische Häufigkeit von US-Rezessionen über Fünfjahreszeiträume seit dem Zweiten Weltkrieg bei 69 Prozent liegt», und schrieben: «Zentralbanken haben in künftigen Abschwüngen deutlich mehr Spielraum für Zinssenkungen als im Jahrzehnt vor der Pandemie, und wir erwarten, dass sie diesen nutzen werden.»
Gleichzeitig würden hohe Verschuldung und anhaltende Defizite in entwickelten Volkswirtschaften zwar den fiskalischen Spielraum begrenzen, aber «nach unserer Basissicht keine unmittelbar bevorstehende US-Finanzkrise bedeuten». Der Status des US-Dollars als Reservewährung verschaffe den USA mehr Flexibilität als anderen Emittenten, doch das Land befinde sich «weiterhin auf einem nicht nachhaltigen Pfad unter aktueller Politik». Vor diesem Hintergrund könne es sinnvoll sein, auch Nicht-US-Anleihen zur Diversifikation zu halten.
Bisher hat der Vermögensverwalter ein schwächeres Umfeld für US-Anleihen gut überstanden. Der Flaggschifffonds von Pimco mit einem Volumen von 228 Milliarden US-Dollar erzielte bislang eine Rendite von 0,3 Prozent und schlug damit 66 Prozent der Konkurrenz. Über drei und fünf Jahre gehört der Fonds zu den besten 10 Prozent seiner Peers, und über die vergangenen zwölf Monate liegt er bei 7,8 Prozent.
(Bloomberg/cash)