Gleichzeitig würden hohe Verschuldung und anhaltende Defizite in entwickelten Volkswirtschaften zwar den fiskalischen Spielraum begrenzen, aber «nach unserer Basissicht keine unmittelbar bevorstehende US-Finanzkrise bedeuten». Der Status des US-Dollars als Reservewährung verschaffe den USA mehr Flexibilität als anderen Emittenten, doch das Land befinde sich «weiterhin auf einem nicht nachhaltigen Pfad unter aktueller Politik». Vor diesem Hintergrund könne es sinnvoll sein, auch Nicht-US-Anleihen zur Diversifikation zu halten.