Meldungen der CS oder über die CS gibt es derzeit fast täglich. Am Freitag beispielsweise hat die Bank den Rückkauf eigener Anleihen im Gesamtbetrag von rund 3 Milliarden Franken angekündigt. Die Credit Suisse habe damit ein Signal an die Finanzmärkte gesendet, dass sie weiterhin über genügend Liquidität verfüge, hiess es in Marktkreisen. Noch am vergangenen Wochenende hatten sich die Spekulationen über die finanzielle Gesundheit der Schweizer Grossbank teilweise überschlagen, auf Twitter wurden gar Untergangsszenarien verbreitet.