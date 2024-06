Anfang dieses Jahres hatte die US Bancorp, die nach Vermögenswerten grösste amerikanische Regionalbank, ihre Rückstellungen für Kreditverluste im ersten Quartal auf 553 Millionen Dollar ausgeweitet. Regionalbanken waren die einzigen Kreditgeber, die in den letzten Jahren von Gewerbeimmobilien-Kreditnehmern keine zusätzlichen Anzahlungen verlangten. Dies macht sie in Bezug auf fallende Immobilienpreise besonders anfällig, wie MSCI Real Assets im März in einer Analyse hervorhob.