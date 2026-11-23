Am ⁠Sharara-Ölfeld sei ein Ventil geschlossen worden, teilte die staatliche National Oil Corporation (NOC) ⁠am Montag mit. Dadurch gingen rund 350'000 Barrel täglicher Produktion verloren. Zudem ‌sei eine zweite Pipeline vom Hamada-Feld zur ‌Zawiya-Raffinerie seit mehr als zwei Wochen ​gesperrt, was zu einem weiteren Ausfall von etwa 15'000 Barrel täglich führe. Insgesamt belaufe sich der Verlust damit auf rund 365'000 Barrel pro Tag – fast ein Drittel der gesamten libyschen Ölförderung ‌von zuletzt etwa 1,2 Millionen Barrel.