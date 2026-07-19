Die Tanker «Asia» und «Nissos Ios» seien am Sonntag während des Ladevorgangs am Terminal attackiert worden, teilte das Kaspische Pipeline-Konsortium (CPC) mit. Der Tanker «Asia» sei dabei in Brand geraten, das Feuer aber gelöscht worden. Es sei niemand verletzt worden. Auch sei kein Öl ausgetreten, und die Schiffe seien schwimmfähig geblieben.
Das Konsortium machte keine Angaben dazu, wer für den Angriff verantwortlich sei. Das ukrainische Militär hatte zuvor mitgeteilt, es habe zwei russische Öltanker im Schwarzen Meer attackiert. Russland und die Ukraine haben ihre Angriffe auf Schiffe im Schwarzen und im Asowschen Meer in der vergangenen Woche verstärkt.
Die CPC-Pipeline verbindet über eine Strecke von rund 1510 Kilometern die kasachischen Öllagerstätten am Kaspischen Meer mit dem russischen Schwarzmeerhafen Noworossijsk. Von dort aus wird das Öl mit Tankern auf den Weltmarkt transportiert. Das CPC-Konsortium wickelt rund 80 Prozent der kasachischen Ölexporte ab.
(Reuters)