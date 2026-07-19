Die Tanker «Asia» und «Nissos ⁠Ios» seien am Sonntag während des Ladevorgangs am Terminal attackiert ‌worden, teilte das Kaspische Pipeline-Konsortium (CPC) mit. Der ‌Tanker «Asia» sei dabei ​in Brand geraten, das Feuer aber gelöscht worden. Es sei niemand verletzt worden. Auch sei kein Öl ausgetreten, und die Schiffe seien schwimmfähig geblieben. ‌