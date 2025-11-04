Yum Brands hat eine strategische Überprüfung für Pizza Hut eingeleitet und prüft dabei verschiedene Optionen für die Kette, die im hart umkämpften Pizzamarkt ins Hintertreffen geraten ist.
«Die Entwicklung von Pizza Hut zeigt, dass zusätzliche Massnahmen nötig sind, um den vollen Wert der Marke zu erschliessen – was möglicherweise ausserhalb von Yum Brands besser umgesetzt werden kann», erklärte Konzernchef Chris Turner in einer Mitteilung zu dem Plan.
Während Konkurrenten mit verstärkten Rabattaktionen ihr Wachstum ankurbeln, bleibt Pizza Hut hinter anderen Ketten zurück. Domino’s Pizza und Papa John’s International meldeten in ihren jüngsten Quartalsberichten Wachstum in ihren nordamerikanischen Geschäften. Pizza Hut dagegen verzeichnete bereits das siebte Quartal in Folge einen Rückgang.
Für den Prüfprozess hat Yum bislang keinen Zeitplan festgelegt. Zum Konzern gehören neben Pizza Hut auch Taco Bell und die Hähnchenkette KFC. Der Aktienkurs von Yum lag zum Handelsschluss am Montag 3,9% über dem Niveau vom Jahreswechsel.
(Bloomberg)