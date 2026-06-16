Pizza Hut hatte zuletzt ​mit einer schwindenden Nachfrage zu kämpfen. Neben der ​Inflation und gestiegenen Rohstoffkosten macht der ​Branche der zunehmende Einsatz von Abnehmspritzen zu schaffen, da deren Nutzer ‌vermehrt zu gesünderen Lebensmitteln greifen. Im vergangenen Jahr hatte Yum Brands angekündigt, strategische Optionen für die Kette zu prüfen, nachdem ​der Umsatz ​mehrere Quartale in ⁠Folge geschrumpft war. Pizza Hut steuerte im ​Jahr 2025 rund ⁠zwölf Prozent zum Gesamtumsatz von Yum Brands bei.