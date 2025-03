Portfoliowert weiter gestiegen

Plazza hat in der Berichtsperiode 58,3 Millionen Franken investiert, vor allem in die Entwicklungsliegenschaft in Crissier. Der Wert des Immobilienportfolios im Anlagevermögen stieg weiter an und betrug per Ende 2024 nun 1,11 Milliarden Franken.