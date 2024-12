Konkret werde das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Neubewertungen «am oberen Rand der Bandbreite von 10 bis 15 Prozent über dem Vorjahreswert von 21,2 Millionen Franken» liegen, teilte Plazza am Dienstag mit. In dieser Entwicklung spiegle sich das prognostizierte Wachstum des Liegenschaftenertrags und auch die planmässige Entwicklung der Vermietung der ersten Etappe in Crissier wider.